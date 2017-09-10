На концерте в честь выборов в Омске пошёл первый снег

Источник: Om1.ru

В Омске только что пошёл первый снег. Об этом сообщает корреспондент Om1.ru с площадки, на которой уже скоро должен дать обещанный концерт рэпер L’One. В воздухе появились мелкие снежинки. Они сразу же тают.

Напомним, что бесплатные пригласительные билеты на концерт L’One раздавали сегодня на избирательных участках. Эту акцию организовали, чтобы заманить молодёжь на выборы депутатов горсовета. На площадке у спорткомплекса «Арена-Омск» стеклось много молодёжи — в основном студенты и школьники, которые по возрасту голосовать пока не могут.