В Уфе новый арт-объект пострадал от рук вандалов

В соцсетях активно начали распространяться фотографии горожан, присевших рядом со скульптурой дачника с большой корзиной яблок. Однако нашлись и те, кому объект пришёлся не по душе. В выходные вандалы его испортили.

Арт-объект получил значительные повреждения.

У скульптуры дедушки-дачника, присевшего отдохнуть, спилили часть носа и головы, повредили фуражку, а также украли «корзину с яблоками». Об этом рассказал в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке известный блогер Владимир Кобзев.