В Уфе новый арт-объект пострадал от рук вандалов
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в сквере на проспекте Октября за остановкой «Улица имени Города Галле» на этой неделе появился новый
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в сквере на проспекте Октября за остановкой «Улица имени Города Галле» на этой неделе появился новый
В соцсетях активно начали распространяться фотографии горожан, присевших рядом со скульптурой дачника с большой корзиной яблок. Однако нашлись и те, кому объект пришёлся не по душе. В выходные вандалы его испортили.
У скульптуры
«Объявляю сбор денег на поимку вандалов, — написал в комментарии к трансляции блогер. — Если не поймаем, деньги вернем обратно. Номер карточки я оставлю. Давай, дедуля, найдем мы твоих обидчиков».