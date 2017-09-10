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20:53 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 11 сентября

11 сентября в Молдове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 770 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +28, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 30 выше ноля, в Кишиневе — 31. В Комрате и Кагуле — до 33-х.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. В столице будет до 30 градусов. Ночью +14.

На морских курортах погода все еще благоприятствует пляжному отдыху. В Будве и Варне +29, в Барселоне 28. В Одессе 26 выше ноля, в Констанце — +27.

В Анталье 34 градуса тепла, в Ницце 31. В Салониках воздух прогреется до 32-х, в Ларнаке — до 34-х. Жарче всего на египетском побережье — +39.

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