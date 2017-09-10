Прогноз погоды на 11 сентября

В Бричанах и Сороках термометры покажут +28, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 30 выше ноля, в Кишиневе — 31. В Комрате и Кагуле — до 33-х.



В ближайшие дни сохранится теплая погода. В столице будет до 30 градусов. Ночью +14.



На морских курортах погода все еще благоприятствует пляжному отдыху. В Будве и Варне +29, в Барселоне 28. В Одессе 26 выше ноля, в Констанце — +27.



В Анталье 34 градуса тепла, в Ницце 31. В Салониках воздух прогреется до 32-х, в Ларнаке — до 34-х. Жарче всего на египетском побережье — +39.