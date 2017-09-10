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20:03 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев рассказал, чем ЭКСПО помогло Казахстану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на церемонии закрытия ЭКСПО-2017 и рассказал, почему же Казахстан не зря провел выставку, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«За годы независимости Казахстан преодолел не одно препятствие. После развала Советского Союза мы остались куском разбитого государства, не имели средств. И, несмотря на трудности, мы создали нашу новую столицу, которой в следующем году исполнится всего 20 лет. Мы провели много мероприятий, прошли много кризисов, и вот именно мы из 160 государств сумели выиграть проведение Экспо-2017», — заметил президент.

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Нурсултан Назарбаев объяснил, чем именно смогла выставка стать полезной для страны.

«90 дней назад я стоял на этой трибуне. И сейчас могу сказать, что успешное проведение выставки стало результатом синергии Астаны и всех регионов. Она (выставка — прим.NT) оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге, десятки тысяч людей получили работу и достойную зарплату.

Заметное оживление получил туристический сектор страны: спрос на услуги туроператоров повысился почти в 2 раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза. Столица оказалась в эпицентре глобального внимания. Астана стала номинантом в премии «Город будущего» журнала National Geographic. Казахстан вошел в список мест, которые нужно посетить, по версии The New York Times", — добавил президент страны.

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