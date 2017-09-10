Назарбаев рассказал, чем ЭКСПО помогло Казахстану

Источник: Newtimes.kz

«За годы независимости Казахстан преодолел не одно препятствие. После развала Советского Союза мы остались куском разбитого государства, не имели средств. И, несмотря на трудности, мы создали нашу новую столицу, которой в следующем году исполнится всего 20 лет. Мы провели много мероприятий, прошли много кризисов, и вот именно мы из 160 государств сумели выиграть проведение Экспо-2017», — заметил президент.

Нурсултан Назарбаев объяснил, чем именно смогла выставка стать полезной для страны.

«90 дней назад я стоял на этой трибуне. И сейчас могу сказать, что успешное проведение выставки стало результатом синергии Астаны и всех регионов. Она (выставка — прим.NT) оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге, десятки тысяч людей получили работу и достойную зарплату.