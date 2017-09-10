Назарбаев рассказал, чем ЭКСПО помогло Казахстану
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на церемонии закрытия ЭКСПО-2017 и рассказал, почему же Казахстан не зря провел выставку, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на церемонии закрытия ЭКСПО-2017 и рассказал, почему же Казахстан не зря провел выставку, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
«За годы независимости Казахстан преодолел не одно препятствие. После развала Советского Союза мы остались куском разбитого государства, не имели средств. И, несмотря на трудности, мы создали нашу новую столицу, которой в следующем году исполнится всего 20 лет. Мы провели много мероприятий, прошли много кризисов, и вот именно мы из 160 государств сумели выиграть проведение Экспо-2017», — заметил президент.
Нурсултан Назарбаев объяснил, чем именно смогла выставка стать полезной для страны.
«90 дней назад я стоял на этой трибуне. И сейчас могу сказать, что успешное проведение выставки стало результатом синергии Астаны и всех регионов. Она (выставка — прим.NT) оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге, десятки тысяч людей получили работу и достойную зарплату.
Заметное оживление получил туристический сектор страны: спрос на услуги туроператоров повысился почти в 2 раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза. Столица оказалась в эпицентре глобального внимания. Астана стала номинантом в премии «Город будущего» журнала National Geographic. Казахстан вошел в список мест, которые нужно посетить, по версии The New York Times", — добавил президент страны.