С офицера сняли погоны за лжетерроризм в Жамбылской области

Источник: Informburo.kz

Лейтенант получил год лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Помимо этого, мужчину лишили воинского звания и взяли под стражу в зале суда.

25 июня этого года во время своего дежурства в войсковой части 30 в поселке Гвардейский лейтенант сообщил по телефону вахтёру общежития № 7 о том, что через полчаса в здании произойдет взрыв.