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20:35 (мск), источник: Informburo.kz

С офицера сняли погоны за лжетерроризм в Жамбылской области

Офицера войсковой части в Жамбылской области осудили за ложное сообщение о заложенной бомбе, сообщает Sputnik Kazakhstan.

Источник: Informburo.kz

Лейтенант получил год лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Помимо этого, мужчину лишили воинского звания и взяли под стражу в зале суда.

25 июня этого года во время своего дежурства в войсковой части 30 в поселке Гвардейский лейтенант сообщил по телефону вахтёру общежития № 7 о том, что через полчаса в здании произойдет взрыв.

В мае полиция установила автора звонка, сообщившего о взрывном устройстве в детском саду в посёлке Кызыл-Кайрат. Подозреваемую женщину 1980 года рождения, жительницу этого же посёлка, доставили в Талгарское РУВД.

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