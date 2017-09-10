С офицера сняли погоны за лжетерроризм в Жамбылской области
Офицера войсковой части в Жамбылской области осудили за ложное сообщение о заложенной бомбе, сообщает Sputnik Kazakhstan.
Офицера войсковой части в Жамбылской области осудили за ложное сообщение о заложенной бомбе, сообщает Sputnik Kazakhstan.
Лейтенант получил год лишения свободы в учреждении
25 июня этого года во время своего дежурства в войсковой части 30 в поселке Гвардейский лейтенант сообщил по телефону вахтёру общежития № 7 о том, что через полчаса в здании произойдет взрыв.
В мае полиция установила автора звонка, сообщившего о взрывном устройстве в детском саду в посёлке