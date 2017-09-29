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22:17 (мск), источник: Esquire

10 знаковых зданий Москвы за последние 100 лет

Фотопроект Дениса Есакова называется «АрхиДрон. Пятый фасад современной Москвы». Помимо классических ракурсов, автор снимал так называемый «пятый фасад» каждого здания — его вид сверху. В выборку фотографа пошли 70 знаковых сооружений, построенных в Москве за последнее столетие. Рассказываем о десяти из них.

1. ДОМ МЕЛЬНИКОВА

Адрес: Кривоарбатский переулок, дом 10. Ближайшие станции метро: Арбатская и Смоленская.

Дом был построен по собственному проекту архитектора Константина Степановича Мельникова в 1927—1929 годах. Белое здание, состоящее из двух трёхэтажных цилиндров, «встроенных» один в другой на треть объема и испещренных шестиугольными окнами, являет собой памятник советского конструктивизма и считается одним из наиболее необычных построек Москвы. Попасть сюда можно лишь в составе экскурсий, которые проводит Музей архитектуры имени Щусева.

2. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ

Адрес: Суворовская площадь, 2. Ближайшие станции метро: Достоевская, Новослободская, Менделеевская.

Театр, построенный по проекту Каро Алабяном и Василием Симбирцевым в 1934—1940 годах, имеет вид пятиконечной звезды, символа Красной Армии. Каждый луч указывает направление на самые крупные транспортные узлы Москвы, а пятый устремлен к центру города. Существует легенда, что таким удобным расположением лучей пользовались немецкие летчики при бомбардировке столицы во время Великой отечественной войны. Сейчас театр носит название «Центральный академический театр Российской Армии».

3. ЖИЛОЙ ДОМ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА

Адрес: Покровский бульвар, 11. Ближайшие станции метро: Чкаловская, Курская.

В 1934—1941 годах здание построили для переведенного из Ленинграда в Москву инженерного факультета Военно-технической академии по проекту Ильи Голосова, а известность сооружение получило благодаря аллегорическим скульптурам Алексея Зеленского. Так, фигуры женщины с винтовкой и снопом и мужчины с книгой и отбойным молотком являются олицетворением сельского хозяйства и промышленности, гордости СССР. В настоящее время дом остается жилым и является одним из выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Его фасады можно увидеть в картинах «Покровские ворота» и «Холодное лето пятьдесят третьего».

4. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «ДРУЖБА» (УСЗ «ДРУЖБА»)

Адрес: Лужнецкая набережная, д. 24, стр. 5. Ближайшие станции метро: Воробьевы горы.

ЗАЛ «Дружба» был построен в 1979 году для проведения соревнований XXII Олимпиады 1980 года. Авторы проекта — архитекторы И. Рожин (строивший «Лужники» в 1956 году), Ю. Большаков и В. Тарасевич. Здание в форме морской звезды находится на набережной Москвы-реки и является частью спорткомплекса «Лужники». В 2018 году здесь состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу, а пока зал закрыт на реконструкцию.

5. ВЕЛОТРЕК «КРЫЛАТСКОЕ»

Адрес: ул. Крылатская, 10. Ближайшие станции метро: Крылатское, Молодежная.

Как и «Дружба», велотрек «Крылатское» был построен к Олимпийским играм 1980 года. Сооружение возводилось с 1976 по 1979 год по проектам архитекторов Н. И. Ворониной и А. Г. Остепенникова. Здание имеет форму эллипса и напоминает огромную бабочку. Во время Олимпиады велотрек получил славу одного из самых быстрых в мире — тогда было поставлено 13 мировых рекордов. Сейчас на территории велотрека продолжают проводиться тренировки по разным видам спорта и соревнования мирового масштаба.

6. МУЗЕЙ АЗЛК

Адрес: ул. Волгоградский проспект, 42. Ближайшие станции метро: Текстильщики.

Строительство Музея Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола по проекту архитектора Ю. А. Регентова завершилось в 1980 году. Здание имеет популярную в то время футуристическую форму летающей тарелки и, несмотря на небольшие размеры, вмещало внушительную экспозицию. В 1996 году завод объявил о банкротстве, потом закрылся музей, а коллекция старых «Москвичей» была перевезена в Музей ретроавтомобилей на Рогожском Валу. Сегодня на месте бывшего завода расположен комплекс «Технополис «Москва», который создан как площадка для развития высокотехнологичных технологий. Здание музея планируют перестроить в офисно-гостиничный комплекс.

7. ЗДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАН

Адрес: Ленинский проспект, 32А. Ближайшие станции метро: Ленинский проспект.

За свою необычную геометричную верхушку, выполненную из стекла, алюминия и бронзы, здание Президиума РАН получило название «золотые мозги». Его строили в течение 20 лет под руководством Ю. П. Платонова.

8. ДОМ ПАТРИАРХ

Адрес: Малая Бронная, 44. Ближайшие станции метро: Маяковская, Пушкинская.

Элитный жилой дом с громким названием «Патриарх», построенный в 1997—2002 годы по проекту С. Б. Ткаченко на Патриарших прудах, увенчан витой башней — копией невоплощенного проекта памятника III Интернационалу Владимира Татлина. Другая верхушка напоминает шапку из взбитых сливок. Здание украшено 12 статуями в античном стиле, причем лицо каждой имеет реального прототипа. В доме всего 28 квартир, есть подземная парковка, тренажерный зал и бассейн. Фасад здания украшен собственным гербом.

9. МШУ «СКОЛКОВО»

Адрес: Московская обл., Одинцовский район, 1-й километр Сколковского шоссе.

Комплекс зданий кампуса Московской школы управления Сколково был построен по проекту британца Дэвида Аджайе, любимого архитектора Барака Обамы. Вдохновением для него послужила картина «Супрематизм» Казимира Малевича. Строительство началось в 2006 и завершилось на год позже, чем планировалось, в 2010. Кампус вмещает учебные и офисные помещения, две гостиницы, фитнес-клуб, ретейл-зону и коттеджный поселок для преподавателей.

10. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ»

Адрес: ул. Ефремова, 10к1. Ближайшие станции метро: Спортивная.

ЖК «Садовые Кварталы» расположился в 3 км от Кремля в самом центре Хамовников. Над проектом трудились сразу 7 именитых архитектурных бюро страны, а генеральным выступил Sergey Skuratov Architects. Комплекс был признан «Лучшим проектом жилого квартала», дважды победил в номинации «Жилой комплекс года с лучшей архитектурой» по версии Urban Awards и в категории «Лучший проект комплексного освоения территории: комплексная застройка». Строительство завершится в 2018 году.

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