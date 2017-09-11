Шорец: к Евроиграм готовимся в плановом режиме
Власти столицы обещают вовремя сдать все объекты, а цены в гостиницах сдержат.
Власти столицы обещают вовремя сдать все объекты, а цены в гостиницах сдержат.
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Беларусь готовится к проведению Европейских игр в плановом режиме, заявил в интервью телеканалу ОНТ мэр Минска Андрей Шорец.
Белорусская столица получила право провести Евроигры в прошлом году на заседании Генеральной ассамблеи ЕОК. На прошлой неделе был подписан контракт на проведение спортивного мероприятия. Согласно документу, в программу Евроигр включены 15 видов спорта, состязания пройдут на крупнейших столичных спортивных площадках, среди которых «Минск-Арена», стадион «Динамо» и другие.
«Подготовка в плановом режиме проходит, подписали 1 сентября контракт, создали оргкомитет под руководством премьер-министра», — рассказал Шорец.
По словам градоначальника, все готовящиеся к Евроиграм объекты, в том числе и реконструируемый стадион «Динамо», будут сданы вовремя. «Не видим причин для того, чтобы сорвать подготовку объектов к Европейским играм», — отметил он.
Займутся к Евроиграм и ценами, в том числе — на гостиницы. По словам Шорца, готовится меморандум о сдерживании цен, а они будут зафиксированы 1 января 2019 года — чтобы прямо к мероприятию ценники не «взвинтили».
Займутся к Евроиграм и другими проблемами, заверил Шорец, среди них — имидж города.
На текущей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко дал ряд поручений по подготовке к Европейским играм, в частности, сдать вовремя все объекты, обеспечить в продаже только белорусское пиво, добиться высоких спортивных результатов и активировать работу СМИ по освещению этой темы.