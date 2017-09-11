Видео прорыва Саакашвили и его сторонников в Украину появилось в сети
Незаконно попавший в Украину Саакашвили находится во Львове и планирует продолжить борьбу с украинскими властями.
Незаконно попавший в Украину Саакашвили находится во Львове и планирует продолжить борьбу с украинскими властями.
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини».
Таким образом,
Тем временем Государственная пограничная служба Украины обратилась ко всем, кто незаконно пересек границу в воскресенье, вернуться и оформить въезд. По данным ведомства, во время потасовки на границе пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей Госпогранслужбы.
Также стало известно, что инцидентом с массовым незаконным нарушением границы в КПП «Шегини» займется следственная группа военной прокуратуры совместно с Национальной полицией.
По последним данным, Саакашвили находится во Львове. Там он заявил журналистам, что сейчас не имеет конкретных планов. Однако собирается продолжить борьбу с украинскими властями.