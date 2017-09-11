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00:43 (мск), источник: Sputnik.by

Видео прорыва Саакашвили и его сторонников в Украину появилось в сети

Незаконно попавший в Украину Саакашвили находится во Львове и планирует продолжить борьбу с украинскими властями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини».

Таким образом, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области оказался на территории Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины обратилась ко всем, кто незаконно пересек границу в воскресенье, вернуться и оформить въезд. По данным ведомства, во время потасовки на границе пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей Госпогранслужбы.

Также стало известно, что инцидентом с массовым незаконным нарушением границы в КПП «Шегини» займется следственная группа военной прокуратуры совместно с Национальной полицией.

По последним данным, Саакашвили находится во Львове. Там он заявил журналистам, что сейчас не имеет конкретных планов. Однако собирается продолжить борьбу с украинскими властями.

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