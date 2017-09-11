Видео прорыва Саакашвили и его сторонников в Украину появилось в сети

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини».

Таким образом, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области оказался на территории Украины.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины обратилась ко всем, кто незаконно пересек границу в воскресенье, вернуться и оформить въезд. По данным ведомства, во время потасовки на границе пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей Госпогранслужбы.

Также стало известно, что инцидентом с массовым незаконным нарушением границы в КПП «Шегини» займется следственная группа военной прокуратуры совместно с Национальной полицией.