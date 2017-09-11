На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка

Новая вспышка относится к классу Х, ей присвоили балл Х8.2. Индекс вспышечной активности достигает 9,8 балла из 10 возможных. Это уже четвертый мощный взрыв на светиле за последнее время.

Серия сильных вспышек на Солнце началась в понедельник — тогда удалось зафиксировать пять выбросов энергии класса М. Через два дня последовал новый взрыв на поверхности звезды, который стал мощнейшим за последние 12 лет. Вспышке присвоили балл X9.3.

Седьмого сентября вновь был зафиксирован взрыв, которая была отнесен к классу X. После этого на Землю обрушилась сильнейшая геомагнитная буря, которая вызвала сбой спутниковых систем связи и отразилась на работе компьютерной сети по всей планете.