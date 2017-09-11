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00:27 (мск), источник: РИА Новости

На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На Солнце около 19:00 по московскому времени зафиксировали мощнейшую вспышку наивысшего класса активности. Об этом сообщается на сайте Физического института Академии наук.

Новая вспышка относится к классу Х, ей присвоили балл Х8.2. Индекс вспышечной активности достигает 9,8 балла из 10 возможных. Это уже четвертый мощный взрыв на светиле за последнее время.

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Серия сильных вспышек на Солнце началась в понедельник — тогда удалось зафиксировать пять выбросов энергии класса М. Через два дня последовал новый взрыв на поверхности звезды, который стал мощнейшим за последние 12 лет. Вспышке присвоили балл X9.3.

Седьмого сентября вновь был зафиксирован взрыв, которая была отнесен к классу X. После этого на Землю обрушилась сильнейшая геомагнитная буря, которая вызвала сбой спутниковых систем связи и отразилась на работе компьютерной сети по всей планете.

В Минобороны России сообщили, что солнечная вспышка не сказалась на деятельности российских военных спутников и целостности ракетного щита войск РВСН.

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