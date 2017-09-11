Маккейн рассказал о шансах излечиться от рака головного мозга
Американский
Американский
Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны.
Сенатор добавил, что в понедельник, 11 августа, ему придут результаты очередного обследования, при этом он полон оптимизма. Маккейн отметил, что получает наилучшее лечение из возможных.
19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.