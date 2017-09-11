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00:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Маккейн рассказал о шансах излечиться от рака головного мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что не может обрисовать в «розовых тонах» свою болезнь. Об этом страдающий агрессивной формой рака головного мозга политик рассказал в интервью CNN.

Источник: AP 2017
Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны.
Джон Маккейн
Американский сенатор-республиканец

Сенатор добавил, что в понедельник, 11 августа, ему придут результаты очередного обследования, при этом он полон оптимизма. Маккейн отметил, что получает наилучшее лечение из возможных.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

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