На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку
Новый всплеск солнечной активности относится к классу X. Балл, присвоенный вспышке, составляет X8,2.
Новый всплеск солнечной активности относится к классу X. Балл, присвоенный вспышке, составляет X8,2.
На Солнце произошла очередная сильная вспышка. Ей присвоен наивысший класс опасности, передают информагентства.
Новый всплеск солнечной активности относится к классу X. Балл, присвоенный вспышке, составляет X8,2. При этом временами всполохи достигали 9,8 баллов из 10 возможных. Это уже четвертый мощный взрыв, зафиксированный в сентябре.
«Очередь» из вспышек началась с понедельника. Тогда удалось зафиксировать пять выбросов энергии класса М. Через два дня последовал сильный взрыв X9,3, ставший самым крупным с 2005 года.
В четверг Солнце нанесло новый удар, обрушив на Землю геомагнитную бурю, вызвавшую сбой спутниковых систем и компьютерных сетей по всему миру.