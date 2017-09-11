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01:06 (мск), источник: БЕЛТА

На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку

Новый всплеск солнечной активности относится к классу X. Балл, присвоенный вспышке, составляет X8,2.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 50% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: БЕЛТА

На Солнце произошла очередная сильная вспышка. Ей присвоен наивысший класс опасности, передают информагентства.

Новый всплеск солнечной активности относится к классу X. Балл, присвоенный вспышке, составляет X8,2. При этом временами всполохи достигали 9,8 баллов из 10 возможных. Это уже четвертый мощный взрыв, зафиксированный в сентябре.

«Очередь» из вспышек началась с понедельника. Тогда удалось зафиксировать пять выбросов энергии класса М. Через два дня последовал сильный взрыв X9,3, ставший самым крупным с 2005 года.

В четверг Солнце нанесло новый удар, обрушив на Землю геомагнитную бурю, вызвавшую сбой спутниковых систем и компьютерных сетей по всему миру.

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