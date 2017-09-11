Фанни Ардан и «Диван Сталина» увидели приморцы

Источник: ДЕЙТА

Зал был полон. А полтора часа прошли на одном дыхании.

Жерар Депардьё сыграл роль Сталина, а точнее сказать-он вобрал в себя образ тирании. А Эммануэль Сенье стала Лидией, с которой у Сталина был продолжительный роман в течение 27 лет.

Плавное повествование, отлично подобранное музыкальное сопровождение, гармонично вписанное в фильм и подчеркивающее нужные моменты, диалоги и детали, наполненные смыслом, конец фильма, трогающий душу- все это о фильме «Диван Сталина».

После просмотра фильма Фанни Ардан ответила на вопросы, которые волновали зрителей.

Зал развеселил вопрос мальчика из зала: Почему Сталин так психанул, когда ему принесли эти бананы? Он что, их так не любил?

Фанни рассмеялась и ответила: «Нет, дело даже не в том, любил он бананы или нет. А в том, что он сомневался, что люди, которые принесли эти зеленые, неспелые бананы, могут участвовать в управлении страной. И тот факт, что перед этим он видит фото молодого художника, тоже имеет значение для этой сцены».

Фанни Ардан призналась, что она сознательно не обращалась к историкам за помощью в съёмках фильма. Всё, что мы видим на экране, это её восприятие Сталина и тирании.

Корреспондент ИА «Deita.ru» поинтересовался у французской актрисы и режиссера, как она придумывала сны для сценария фильма «Диван Сталина».

«Первые два сна были о жизни Сталина, а третий он придумал, чтобы напугать Лидию. И я никогда не была у психоаналитика, но мне всегда хотелось рассказать о своих снах, поэтому мне было интересно воплотить это на экране».

В конце Фанни, по традиции фестиваля, оставила отпечаток своих рук.