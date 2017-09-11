Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Почему натуральное — не значит полезное
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Новейшая ПВО "Сосна" сбивает цели на пролете: СМИ публикуют видео
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Фанни Ардан и «Диван Сталина» увидели приморцы

Во Владивостоке состоялись показ фильма «Диван Сталина» и творческая встреча с Фанни Ардан, режиссёром картины, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Зал был полон. А полтора часа прошли на одном дыхании.

Жерар Депардьё сыграл роль Сталина, а точнее сказать-он вобрал в себя образ тирании. А Эммануэль Сенье стала Лидией, с которой у Сталина был продолжительный роман в течение 27 лет.

Плавное повествование, отлично подобранное музыкальное сопровождение, гармонично вписанное в фильм и подчеркивающее нужные моменты, диалоги и детали, наполненные смыслом, конец фильма, трогающий душу- все это о фильме «Диван Сталина».

После просмотра фильма Фанни Ардан ответила на вопросы, которые волновали зрителей.

Зал развеселил вопрос мальчика из зала: Почему Сталин так психанул, когда ему принесли эти бананы? Он что, их так не любил?

Фанни рассмеялась и ответила: «Нет, дело даже не в том, любил он бананы или нет. А в том, что он сомневался, что люди, которые принесли эти зеленые, неспелые бананы, могут участвовать в управлении страной. И тот факт, что перед этим он видит фото молодого художника, тоже имеет значение для этой сцены».

Фанни Ардан призналась, что она сознательно не обращалась к историкам за помощью в съёмках фильма. Всё, что мы видим на экране, это её восприятие Сталина и тирании.

Корреспондент ИА «Deita.ru» поинтересовался у французской актрисы и режиссера, как она придумывала сны для сценария фильма «Диван Сталина».

«Первые два сна были о жизни Сталина, а третий он придумал, чтобы напугать Лидию. И я никогда не была у психоаналитика, но мне всегда хотелось рассказать о своих снах, поэтому мне было интересно воплотить это на экране».

В конце Фанни, по традиции фестиваля, оставила отпечаток своих рук.

Влада Золотова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Улица во Владивостоке ушла под воду (фото)
В России завершились выборы
Польский МИД вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили
Пхеньян заявил о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» обрушился на Флориду
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь