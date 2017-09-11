Фанни Ардан и «Диван Сталина» увидели приморцы
Во Владивостоке состоялись показ фильма «Диван Сталина» и творческая встреча с Фанни Ардан, режиссёром картины, сообщает ИА «Deita. ru».
Во Владивостоке состоялись показ фильма «Диван Сталина» и творческая встреча с Фанни Ардан, режиссёром картины, сообщает ИА «Deita. ru».
Зал был полон. А полтора часа прошли на одном дыхании.
Жерар Депардьё сыграл роль Сталина, а точнее
Плавное повествование, отлично подобранное музыкальное сопровождение, гармонично вписанное в фильм и подчеркивающее нужные моменты, диалоги и детали, наполненные смыслом, конец фильма, трогающий душу- все это о фильме «Диван Сталина».
После просмотра фильма Фанни Ардан ответила на вопросы, которые волновали зрителей.
Зал развеселил вопрос мальчика из зала: Почему Сталин так психанул, когда ему принесли эти бананы? Он что, их так не любил?
Фанни рассмеялась и ответила: «Нет, дело даже не в том, любил он бананы или нет. А в том, что он сомневался, что люди, которые принесли эти зеленые, неспелые бананы, могут участвовать в управлении страной. И тот факт, что перед этим он видит фото молодого художника, тоже имеет значение для этой сцены».
Фанни Ардан призналась, что она сознательно не обращалась к историкам за помощью в съёмках фильма. Всё, что мы видим на экране, это её восприятие Сталина и тирании.
Корреспондент ИА «Deita.ru» поинтересовался у французской актрисы и режиссера, как она придумывала сны для сценария фильма «Диван Сталина».
«Первые два сна были о жизни Сталина, а третий он придумал, чтобы напугать Лидию. И я никогда не была у психоаналитика, но мне всегда хотелось рассказать о своих снах, поэтому мне было интересно воплотить это на экране».
В конце Фанни, по традиции фестиваля, оставила отпечаток своих рук.
Влада Золотова.