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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае новая неделя начнётся с похолодания и дождей

Температура воздуха понизится на территории всего региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 53% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

На территории Хабаровского края в понедельник, 11 сентября, пройдут дожди разной интенсивности. Местами погода в течение дня будет неустойчивой. Дневные и ночные температуры опустятся, ветер в отдельных районах усилится.

В Хабаровске дневная температура опустится до 15−17°C. Будет небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура снизится до 16−18°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура будет на отметке 15−17°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура снизится до 16−18°С. Дождя не будет. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Охотске дневная температура составит 14−16°C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура упадёт до 16−18°C. Пройдёт дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура опустится до 16−18°C. Вечером возможны небольшие осадки. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 14−16°C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура окажется на отметке до 14−16°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура составит 17−19°C. Пройдёт дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 15−17°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура уменьшится до 16−18°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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