Город под водой: Ливень с грозой неожиданно обрушился на Владивосток сегодня утром

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Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Сильный дождь с громом и молниями обрушился сегодня утром на Владивосток около 06.00. Улицы города почти сразу превратились в реки, многие дороги оказались под водой, что заставило многие автомобили «проплывать» определенные участки. Кроме того, как сообщил корр. ИА PrimaMedia из-за ливня временно перестали ходить трамваи.

Отметим, что синоптики еще в пятницу, 8 сентября, сильные дожди в крае, однако именно во Владивостоке ливня не ждали.

«Дожди начнутся в ночь на понедельник, 11 сентября, а днем распространятся на большинство районов Приморья, их интенсивность увеличится, местами ожидаются ливни с грозами. Во Владивостоке первый рабочий день будет пасмурным и дождливым, температура воздуха ночью +17…+19°С, днем +20…+22°С. В дальнейшем без осадков», — отмечали синоптики.

По прогнозам, после дождей в крае сильно похолодает.