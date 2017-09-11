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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрию Хабаровска обязали очистить от нефтепродуктов землю возле Курчи-Мурчи

Такое решение принял суд на основании проверок прокуратуры.

Источник: AP 2017

Администрации Хабаровска придётся рекультивировать загрязнённую нефтепродуктами землю в районе коллектора «Курча-Мурча». Эту обязанность на мэрию возложил суд, поскольку ни одно из предприятий, находящихся поблизости, не причастно к инциденту.

Надзорное ведомство действовало по обращениям активистов Общероссийского народного фронта и публикациям в СМИ. Специалисты проверили версии о том, что нефтепродукты попали в Курчу-Мурчу и, как следствие, в Амур от нескольких предприятий: АО «ННК-Хабаровский НПЗ», АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала ХТСК АО «ДГК». Эти обстоятельства не нашли своего подтверждения.

Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры края, установлено, что на береговой линии между руслом вытекающих из коллектора «Курча-Мурча» вод и причалом АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» бьёт сток с нефтепродуктами, содержание которых составляет 34,5 мг/дм³ и которые попадают в Амур. Этот участок находится в границах Хабаровска, права собственности ни за кем другим не зарегистрированы. Прокуратура обратилась в суд с иском о том, чтобы администрация Хабаровска рекультивировала землю. Мэрию обязали сделать это в течение полугода со дня вступления решения в законную силу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что проблемы на Курче-Мурче экологи наблюдают не первый год. В последний раз подобные сбросы наблюдались в августе 2017-го, а середине июня нефтяное пятно и вовсе растеклось вдоль берега Хабаровска на десять километров. Часто сбросы «химии», которые попадают в Амур, отбивают у рыбаков желание употреблять в пищу пойманный улов. Директор хабаровской ТЭЦ-2 между тем собрал журналистов и провёл экскурсию по предприятию, чтобы доказать, что оно к сбросам отношения не имеет. Он заявил представителям СМИ города, что все знают виновника сбросов в Амур, но молчат. А чиновники предложили установить фильтры-ловушки в Курче-Мурче. Это позволит найти виновных в сливе нефтепродуктов и привлечь их к ответственности.

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