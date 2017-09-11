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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Военные собрали две паромных переправы в Хабаровском крае

В регионе прошли учения железнодорожных войск.

Источник: Восток Медиа

Около 1,2 тысячи военнослужащих приняли участие в масштабных учениях железнодорожных войск Восточного военного округа в Хабаровском крае и Амурской области. В манёврах задействовали более 450 единиц техники, в том числе путепрокладчики и сваебойные агрегаты, автокраны, экскаваторы.

Во время практической части учений в Хабаровском крае военные железнодорожники оборудовали береговую часть паромной переправы со стороны посёлка Красная речка и острова Большой Уссурийский, собрали две паромные переправы длинной 37,5 метров и перевезли автомобильную технику и специальное железнодорожное оборудование через Амурскую протоку.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в Амурской области личный состав соединения железнодорожных войск восстановил участок моста, разрушенного диверсионной группой условного противника. Также участники учений навели комбинированный железнодорожный мост протяжённостью более тысячи метров через реку Зея. Для этого использовали рамно-эстакадный и наплавной мост.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году солдаты грузили вагоны на два парома тепловозом ТЭМ-18ДМ. Ширина водной преграды там, где проходили учения, составила 850 метров. Для осмотра подводной части переправы пригласили группу водолазов.

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