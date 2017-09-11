Военные собрали две паромных переправы в Хабаровском крае
В регионе прошли учения железнодорожных войск.
В регионе прошли учения железнодорожных войск.
Около 1,2 тысячи военнослужащих приняли участие в масштабных учениях железнодорожных войск Восточного военного округа в Хабаровском крае и Амурской области. В манёврах задействовали более 450 единиц техники, в том числе путепрокладчики и сваебойные агрегаты, автокраны, экскаваторы.
Во время практической части учений в Хабаровском крае военные железнодорожники оборудовали береговую часть паромной переправы со стороны посёлка Красная речка и острова Большой Уссурийский, собрали две паромные переправы длинной 37,5 метров и перевезли автомобильную технику и специальное железнодорожное оборудование через Амурскую протоку.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году солдаты грузили вагоны на два парома тепловозом ТЭМ-18ДМ. Ширина водной преграды там, где проходили учения, составила 850 метров. Для осмотра подводной части переправы пригласили группу водолазов.