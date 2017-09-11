Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разведка США пожалела, что не добили Россию при Ельцине
Твин Пикс глазами психиатра
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Новейшая ПВО "Сосна" сбивает цели на пролете: СМИ публикуют видео
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
04:37 (мск), источник: Вести Иркутск

«День Синюшки» отметили в Иркутске

Не помешали дождь и ветер. Жители Синюшиной горы отметили 63-ий день рождения микрорайона.

Не помешали дождь и ветер. Жители Синюшиной горы отметили 63-ий день рождения микрорайона.

Масштабный праздник здесь проходит ежегодно. В праздничном шествии приняли участие школы, детские сады, спортивные клубы и другие организации. В этом году впервые вместе с жителями микрорайона по улицам прошли гости из соседних округов Иркутска — Правобережного, Ленинского и Октябрьского.

— Здесь особенно интересно проходят мероприятия, и с каждым годом мы видим все больше и больше представительства округов, централизованно приезжают люди, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт
В России завершились выборы
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» обрушился на Флориду
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь