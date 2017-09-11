«День Синюшки» отметили в Иркутске
Не помешали дождь и ветер. Жители Синюшиной горы отметили 63-ий день рождения микрорайона.
Не помешали дождь и ветер. Жители Синюшиной горы отметили 63-ий день рождения микрорайона.
Не помешали дождь и ветер. Жители Синюшиной горы отметили 63-ий день рождения микрорайона.
Масштабный праздник здесь проходит ежегодно. В праздничном шествии приняли участие школы, детские сады, спортивные клубы и другие организации. В этом году впервые вместе с жителями микрорайона по улицам прошли гости из соседних округов Иркутска — Правобережного, Ленинского и Октябрьского.
— Здесь особенно интересно проходят мероприятия, и с каждым годом мы видим все больше и больше представительства округов, централизованно приезжают люди, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.