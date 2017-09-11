Первый этап конкурса «Народный участковый» стартует в Новосибирской области
Первый этап конкурса «Народный участковый» стартует сегодня в Новосибирской области. Отбор пройдет в форме
Первый этап конкурса «Народный участковый» стартует сегодня в Новосибирской области. Отбор пройдет в форме
Кандидаты, набравшие больше всего голосов — автоматически проходят во второй тур. Победители представят область на всероссийском этапе в ноябре.
Конкурс существует уже шесть лет. В нем активно участвуют правоохранители не только из городов и райцентров, но даже из небольших поселений.
Конкуренция высокая, лидеры собирают несколько десятков тысяч голосов.