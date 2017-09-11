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06:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Первый этап конкурса «Народный участковый» стартует в Новосибирской области

Первый этап конкурса «Народный участковый» стартует сегодня в Новосибирской области. Отбор пройдет в форме онлайн-голосования на сайте главного управления МВД — до 20 сентября.

Источник: Вести - Новосибирск

Кандидаты, набравшие больше всего голосов — автоматически проходят во второй тур. Победители представят область на всероссийском этапе в ноябре.

Конкурс существует уже шесть лет. В нем активно участвуют правоохранители не только из городов и райцентров, но даже из небольших поселений.

Конкуренция высокая, лидеры собирают несколько десятков тысяч голосов.

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