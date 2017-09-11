В Красноярск вернется кратковременное потепление

Источник: Агентство «Москва»

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 11 сентября, столбики термометров поднимутся до +17…+19°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть слабый северо-восточный ветер с порывами до 3 м/c.

Во вторник, 12 сентября, будет еще теплее. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +19°С. Ближе к вечеру в Красноярске пройдет дождь. Ветер усилится до 4 м/с.

В среду, 13 сентября, резко похолодает до +14°С. Метеорологи обещают, что в середине недели в городе будет идти сильный дождь. Ночью порывы ветра будут достигать 8 м/с.