В Красноярск вернется кратковременное потепление
В городе потеплеет до +17°С.
В городе потеплеет до +17°С.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 11 сентября, столбики термометров поднимутся до +17…+19°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть слабый
Во вторник, 12 сентября, будет еще теплее. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +19°С. Ближе к вечеру в Красноярске пройдет дождь. Ветер усилится до 4 м/с.
В среду, 13 сентября, резко похолодает до +14°С. Метеорологи обещают, что в середине недели в городе будет идти сильный дождь. Ночью порывы ветра будут достигать 8 м/с.
Отметим, что такая дождливая погода продержится в городе до конца недели. По данным Гидрометцентра, тепло вернется в Красноярск только на предстоящих выходных. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют до +14…+17°С.