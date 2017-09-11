Морской огород посадили недалеко от Приморского океанариума
Специалисты обустроили его в бухте Житкова, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций.
Специалисты обустроили его в бухте Житкова, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций.
Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.
Небольшой морской огород создали
«Это удачное место для выращивания водорослей, — считает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Владимир Козьменко. — Бухта хорошо защищена от преобладающих южных ветров, рядом инфраструктура и пирс. Морской огород мы обустроили для того, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций. И научиться выращивать его самим».
В первую очередь специалисты намерены разводить растения для «Водорослевого леса» — одного из самых больших аквариумов в океанариуме. Сейчас на плантационную установку высажен стефаноцистис Stephanocystis craccipes. Должно пройти не меньше года, чтобы пятисантиметровые малыши вытянулись до полутора метров. На зиму водоросли приглубят, чтобы их не повредил лед, а весной несколько растений извлекут и высадят в «Водорослевый лес».
С целью адаптации посадили и несколько слоевищ японской ламинарии Saccharina japonica. В
Есть и еще кандидаты на временное проживание в бухте Житкова — ундария, костария, агарум, саргассы. Водоросли имеют разную форму и в воде выглядят очень декоративно. Если удастся их круглогодичное разведение, у специалистов появится постоянно возобновляемый материал. А значит, «Водорослевый лес» будет живописен всегда, независимо от времени года.
В будущем в бухте планируют выращивать моллюсков для «Водорослевого леса» — мидий, гребешков, устриц, рудитапеса (морское ушко) и ракообразных. Возможно также разведение осьминогов.