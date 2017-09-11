Морской огород посадили недалеко от Приморского океанариума

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Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Небольшой морской огород создали специалисты-альгологи в бухте Житкова недалеко от Приморского океанариума, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций. Для начала там планируют высаживать только водоросли, но затем там будут выращивать мидии, гребешки, устрицы, и даже, возможно, осьминогов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

«Это удачное место для выращивания водорослей, — считает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Владимир Козьменко. — Бухта хорошо защищена от преобладающих южных ветров, рядом инфраструктура и пирс. Морской огород мы обустроили для того, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций. И научиться выращивать его самим».

В первую очередь специалисты намерены разводить растения для «Водорослевого леса» — одного из самых больших аквариумов в океанариуме. Сейчас на плантационную установку высажен стефаноцистис Stephanocystis craccipes. Должно пройти не меньше года, чтобы пятисантиметровые малыши вытянулись до полутора метров. На зиму водоросли приглубят, чтобы их не повредил лед, а весной несколько растений извлекут и высадят в «Водорослевый лес».

С целью адаптации посадили и несколько слоевищ японской ламинарии Saccharina japonica. В Научно-адаптационном корпусе (НАК) она растет при температуре 12−13 градусов, а в бухте сейчас плюс двадцать. Холодноводную водоросль стараются приучить к этим условиям. Если получится, ее можно будет выращивать длиной до полутора метров в одногодичном цикле.

Есть и еще кандидаты на временное проживание в бухте Житкова — ундария, костария, агарум, саргассы. Водоросли имеют разную форму и в воде выглядят очень декоративно. Если удастся их круглогодичное разведение, у специалистов появится постоянно возобновляемый материал. А значит, «Водорослевый лес» будет живописен всегда, независимо от времени года.