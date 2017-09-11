В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первые дни рабочей недели ожидаются дожди с грозами и заморозки на почве, сообщает Башгидромет.
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первые дни рабочей недели ожидаются дожди с грозами и заморозки на почве, сообщает Башгидромет.
В понедельник в республике пройдут дожди, ветер будет
Во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом, днем дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Ветер северный умеренный с переходом днем на
В среду ожидаются небольшие дожди. Ветер юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью 6−11°, днем 17−22°.