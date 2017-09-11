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06:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первые дни рабочей недели ожидаются дожди с грозами и заморозки на почве, сообщает Башгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Башинформ

В понедельник в республике пройдут дожди, ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении до -2°, днем 7−12°.

Во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом, днем дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Ветер северный умеренный с переходом днем на юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6° при прояснении до -2°, на почве заморозки 0,-2°, днем 11−16°, по востоку до +8°.

В среду ожидаются небольшие дожди. Ветер юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью 6−11°, днем 17−22°.

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