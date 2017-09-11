В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки

В понедельник в республике пройдут дожди, ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении до -2°, днем 7−12°.

Во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом, днем дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Ветер северный умеренный с переходом днем на юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6° при прояснении до -2°, на почве заморозки 0,-2°, днем 11−16°, по востоку до +8°.