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09:33 (мск), источник: РБК

Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами

Для предотвращения терактов, которые совершают террористы на автомобилях, врезающиеся в пешеходов, полиция Лондона разработала новый метод. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление британской полиции.

Источник: AP 2017

Для остановки «автотеррористов» в полиции предложили использовать специальную сеть с вольфрамовыми шипами. Новое спецсредство получило название Talon («Коготь»). Эта сеть развертывается на дороге перед движущимся средством.

После того как машина наезжает на «Коготь», шипы вонзаются в колеса и опутывают их, после чего они прекращают крутиться и машина теряет ход.

Подобные сети можно будет развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий, обеспечивая безопасность их участников. По оценкам полиции, для развертывания «Когтя» менее чем за минуту достаточно всего двух сотрудников. При этом она способна остановить грузовик массой до 17 т.

Фоторепортаж
Фургон наехал на прохожих в Лондоне

«Это оборудование, несомненно, может потенциально спасти жизни и является лишь одним из ряда мер, направленных на обеспечение защиты пешеходов в Лондоне», — прокомментировал нововведение представитель полиции. Новое оборудование было продемонстрировано зрителям накануне, во время парада на Уайтхолле.

Атака террористов с применением фургона произошла в Лондоне в июне. 3 июня машина террористов начала сбивать пешеходов на Лондонском мосту. После этого из нее выпрыгнули несколько человек с ножами и начали атаковать прохожих. Все террористы были ликвидированы полицией. Жертвами нападения стали восемь человек, около 50 оказались ранены.

Схожую серию атак террористы произвели в августе в испанской Каталонии. 17 августа фургон врезался в толпу на бульваре Рамбла в центре Барселоны. В результате 14 человек погибли, более сотни получили ранения. Еще одна группа террористов произвела атаку в муниципалитете Камбрильс, в результате которой пострадали семь человек.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Если невозможно предотвратить теракты политическими и социально-экономическими мерами, то применение технических средств, какими бы совершенными они не...
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