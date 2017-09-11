Красноярцы жалуются на прогнившую лестницу в Покровке

«Дети идут, а там просто дыры. То есть, например, моему первокласснику очень сложно ходить по этим лестницам, ну и, соответственно, как только будет гололед, это будет просто ужасно. Не говоря уже про пенсионеров, которые ходят с палочками. У нас других спусков нет, мы ходим только по этой лестнице», — пожаловалась жительница дома на ул. Фурманова Светлана Пржегарлинская.