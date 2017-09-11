Красноярцы жалуются на прогнившую лестницу в Покровке
Жители микрорайона боятся спускаться по аварийной конструкции.
Жители микрорайона боятся спускаться по аварийной конструкции.
Жители микрорайона Покровский жалуются на аварийную лестницу, расположенную на ул. Игарской. Люди боятся спускаться по прогнившей конструкции. Об этом сообщил телеканал ТВК.
По словам местных жителей, за лестницей никто не следит. Последний раз опасный спуск ремонтировали в 2016 году, однако конструкция снова начала разрушаться.
«Дети идут, а там просто дыры. То есть, например, моему первокласснику очень сложно ходить по этим лестницам, ну и, соответственно, как только будет гололед, это будет просто ужасно. Не говоря уже про пенсионеров, которые ходят с палочками. У нас других спусков нет, мы ходим только по этой лестнице», — пожаловалась жительница дома на ул. Фурманова Светлана Пржегарлинская.
В администрации Центрального района журналистам прокомментировали, что судьба данного объекта будет обсуждаться на выездном совещании. Специальная комиссия решит, вносить данную конструкцию в список аварийных или нет. В противном случае лестницу действительно могут снести, оставив людей без спуска с ул. Игарской.