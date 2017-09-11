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06:45 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске опять объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют заморозки до -5°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 770 мм рт. ст. 2 м/с

Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Ночью 12—14 сентября местами по Омской области ожидаются заморозки до 0… -5°С.

«Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах. В условиях заморозков предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, увеличением случаев травматизма среди людей», — говорится в сообщении спасателей.

По данным ГУ МЧС, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Напомним, что специалисты Омскгидромета уже обещали первые заморозки 7—9 сентября. Вечером 10 сентября омичи наблюдали дождь с мокрым снегом.

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