В Омске опять объявлено штормовое предупреждение

Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Ночью 12—14 сентября местами по Омской области ожидаются заморозки до 0… -5°С.

«Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах. В условиях заморозков предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, увеличением случаев травматизма среди людей», — говорится в сообщении спасателей.

По данным ГУ МЧС, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.