В Омске опять объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют заморозки до -5°С.
Синоптики прогнозируют заморозки до -5°С.
Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Ночью
«Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах. В условиях заморозков предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Обледенелое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Ожидаемая непогода способна нарушить работу
По данным ГУ МЧС, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.
Напомним, что специалисты Омскгидромета уже обещали первые заморозки