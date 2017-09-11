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06:46 (мск), источник: Om1.ru

За 2017 год в Омской области зарегистрировано 16 275 случаев ВИЧ-инфекции

Основной путь заражения — внутривенное употребление наркотических препаратов.

В Омской области подведены итоги эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции за восемь месяцев текущего года.

По информации регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на 1 сентября зарегистрировано 16 275 случаев ВИЧ-инфекции. Таким образом, на 100 тысяч населения показатель пораженности составил 822,6. За этот год показатель заболеваемости зафиксирован на уровне 68,7 при 1 360 зарегистрированных случаях.

Наибольший показатель заболеваемости за 2017 год отмечается в Ленинском административном округе Омска — 75,5 при 175 случаях. Наибольший показатель заболеваемости по области отмечается в Называевском районе — 88,3 при 19 случаях.

Как сообщают специалисты, по результатам исследований за 2016 год основным путем передачи инфекции является внутривенное употребление наркотических препаратов — 49,5%. Кроме того растет и число заражения ВИЧ через половой контакт. Если в 2015 году цифра составляла 43,4%, то в 2016 году уже 50%.

Отмечается, что из всего числа инфицированных за этот год в регионе, в местах лишения свободы выявили 16%.

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