Фильм «Байкал-сердце мира 3D» представили в рамках ВЭФ
Проект получил положительные отзывы со стороны участников мероприятия.
Проект получил положительные отзывы со стороны участников мероприятия.
Фильм «Байкал-сердце мира 3D» представили в рамках Восточного экономического форума. Проект получил положительные отзывы со стороны участников из России и зарубежных гостей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Года экологии в России.
Презентация проекта, приуроченного к Году экологии в России, была организована под эгидой министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с продюсерским центром «Новое Время».
«Кроме того, демонстрационная часть фильма была представлена в уникальном панорамном кинотеатре, расположенном в Дальневосточном федеральном университете», — сообщается на сайте.
На показах присутствовали высокопоставленные российские чиновники, с проектом ознакомился и Юрий Трутнев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Значительный интерес к фильму проявили и члены иностранных делегаций.
Участники из России и зарубежные гости отметили масштаб, красоту и сложность съемок и
Справка: «Байкал — сердце мира 3D» — глобальный международный проект, представляющий всю силу и мощь России, ее огромный природный, стратегический, культурный и этнический потенциал.