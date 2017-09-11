Фильм «Байкал-сердце мира 3D» представили в рамках ВЭФ

Источник: IrkutskMedia.ru

Фильм «Байкал-сердце мира 3D» представили в рамках Восточного экономического форума. Проект получил положительные отзывы со стороны участников из России и зарубежных гостей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Года экологии в России.

Презентация проекта, приуроченного к Году экологии в России, была организована под эгидой министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с продюсерским центром «Новое Время».

«Кроме того, демонстрационная часть фильма была представлена в уникальном панорамном кинотеатре, расположенном в Дальневосточном федеральном университете», — сообщается на сайте.

На показах присутствовали высокопоставленные российские чиновники, с проектом ознакомился и Юрий Трутнев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Значительный интерес к фильму проявили и члены иностранных делегаций.

Участники из России и зарубежные гости отметили масштаб, красоту и сложность съемок и социально-образовательную значимость фильма.