Приморских партизан снова судят во Владивостоке
Суд по делу приморских партизан возобновился во Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».
Суд по делу приморских партизан возобновился во Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».
Сегодня, 11 сентября, обвинение представит доказательства вины подсудимых. Процесс возобновился после месячного перерыва.
Перед судом предстали пятеро фигурантов — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. На первом заседании В. Ковтун, М. Кириллов и А. Никитин заявили, что не признают себя виновными по исследуемому эпизоду. А. Ковтун и В. Илютиков отказались от дачи показаний.
Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего А. Никитина и В. Ковтуна освободили в зале суда. Трое других — А. Ковтун, В. Илютиков и М. Кириллов — остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.
С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.