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05:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморских партизан снова судят во Владивостоке

Суд по делу приморских партизан возобновился во Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 11 сентября, обвинение представит доказательства вины подсудимых. Процесс возобновился после месячного перерыва.

Перед судом предстали пятеро фигурантов — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. На первом заседании В. Ковтун, М. Кириллов и А. Никитин заявили, что не признают себя виновными по исследуемому эпизоду. А. Ковтун и В. Илютиков отказались от дачи показаний.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего А. Никитина и В. Ковтуна освободили в зале суда. Трое других — А. Ковтун, В. Илютиков и М. Кириллов — остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.

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