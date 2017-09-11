Синоптики пророчат потепление в Екатеринбурге
Синоптики прогнозируют потепление до +23 градусов на этой неделе в Екатеринбурге.
Синоптики прогнозируют потепление до +23 градусов на этой неделе в Екатеринбурге.
По данным Gismeteo, сегодня, 11 сентября, весь день будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Ветер северный, 6 м/с.
Во вторник, 12 сентября, обойдется без дождя. Днем ясно, +10 градусов. Ветер
В среду, 13 сентября, пасмурно, +7,+11 градусов. К вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с
В четверг, 14 сентября, потеплеет до +23 градусов. Уже утром погода будет ясной, столбики термометров покажут +20 градусов. К вечеру +22. Ветер