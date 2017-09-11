Синоптики пророчат потепление в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, сегодня, 11 сентября, весь день будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Ветер северный, 6 м/с.

Во вторник, 12 сентября, обойдется без дождя. Днем ясно, +10 градусов. Ветер юго-восточный, порывами до 7 м/с.

В среду, 13 сентября, пасмурно, +7,+11 градусов. К вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7 м/c.