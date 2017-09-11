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06:48 (мск), источник: ЕАН

Синоптики пророчат потепление в Екатеринбурге

Синоптики прогнозируют потепление до +23 градусов на этой неделе в Екатеринбурге.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, сегодня, 11 сентября, весь день будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Ветер северный, 6 м/с.

Во вторник, 12 сентября, обойдется без дождя. Днем ясно, +10 градусов. Ветер юго-восточный, порывами до 7 м/с.

В среду, 13 сентября, пасмурно, +7,+11 градусов. К вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7 м/c.

В четверг, 14 сентября, потеплеет до +23 градусов. Уже утром погода будет ясной, столбики термометров покажут +20 градусов. К вечеру +22. Ветер юго-западный, порывами до 13 м/с.

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