Крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» пройдет в Нижнем Новгороде

Традиционный крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» состоится в Нижнем Новгороде, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи и Всероссийский день трезвости, 11 сентября, сообщает Нижегородская митрополия.

Шествие начнется в 12:00 с молебна у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.

В 12:20 участники проследуют по Ивановскому съезду кремля до храма Рождества Иоанна Предтечи на Скобе. В 12:40 в храме будет совершен молебен.

В 13:00 крестный ход продолжится до Благовещенского мужского монастыря. В 13:40 — молебен в Благовещенском мужском монастыре.

В тот же день в 15:00 в Дворце культуры нефтехимиков города Кстова начнется праздник «Трезвость, радость, жизнь».