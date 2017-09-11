Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Названа главная причина смерти во время секса
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
09:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» пройдет в Нижнем Новгороде

Шествие начнется у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.

Традиционный крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» состоится в Нижнем Новгороде, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи и Всероссийский день трезвости, 11 сентября, сообщает Нижегородская митрополия.

Шествие начнется в 12:00 с молебна у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.

В 12:20 участники проследуют по Ивановскому съезду кремля до храма Рождества Иоанна Предтечи на Скобе. В 12:40 в храме будет совершен молебен.

В 13:00 крестный ход продолжится до Благовещенского мужского монастыря. В 13:40 — молебен в Благовещенском мужском монастыре.

В тот же день в 15:00 в Дворце культуры нефтехимиков города Кстова начнется праздник «Трезвость, радость, жизнь».

Организаторы приглашают на общую молитву о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни, противодействия алкоголизации и наркотизации. Во время молебнов в Нижнем Новгороде и на празднике в Кстове желающие смогут получить консультации специалистов по избавлению от табачной, алкогольной и наркотической зависимостей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как узнать, что вы встречаетесь с женатым мужчиной - психолог
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Надаль стал чемпионом US Open
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь