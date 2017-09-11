Крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» пройдет в Нижнем Новгороде
Шествие начнется у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.
Шествие начнется у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.
Традиционный крестный ход «За жизнь, семью и трезвую Россию» состоится в Нижнем Новгороде, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи и Всероссийский день трезвости, 11 сентября, сообщает Нижегородская митрополия.
Шествие начнется в 12:00 с молебна у собора в честь Архангела Михаила в Нижегородском кремле.
В 12:20 участники проследуют по Ивановскому съезду кремля до храма Рождества Иоанна Предтечи на Скобе. В 12:40 в храме будет совершен молебен.
В 13:00 крестный ход продолжится до Благовещенского мужского монастыря. В 13:40 — молебен в Благовещенском мужском монастыре.
В тот же день в 15:00 в Дворце культуры нефтехимиков города Кстова начнется праздник «Трезвость, радость, жизнь».
Организаторы приглашают на общую молитву о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни, противодействия алкоголизации и наркотизации. Во время молебнов в Нижнем Новгороде и на празднике в Кстове желающие смогут получить консультации специалистов по избавлению от табачной, алкогольной и наркотической зависимостей.