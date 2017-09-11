«Неизвестным чудовищем» оказалась рыба-лягушка

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Утром 11 сентября на WhatsApp редакции поступило видео пойманного у берегов Приморья «неизвестного чудовища». Второй рот у рыбы-мутанта в районе брюха, хвост находится сверху спины, — ужасались в своем комментарии очевидцы. Никто из присутствующих на берегу никогда не встречал такое существо, подчеркивалось в видеоролике.

Однако, «Вестям Приморье» удалось установить, что пойманная рыба никакой не монстр, а обыкновенная рыба-лягушка.

«Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, — рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. — Но в России это не промысловый вид. То есть, они могут лишь случайно попасть в сети. Новоселы проходят карантин в Научно-адаптационном корпусе. А в главном корпусе в экспозиции «Дальневосточные моря» эту компанию уже ждет одна рыба-лягушка. Ее аквариум — напротив водорослевого леса.

У рыбы-лягушки довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба — лягушка далеко не презентабельна.

Рыбы-лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик.

В районе грудных плавников у рыбы-лягушки есть присоска, с помощью которой она укрепляется на дне.

Всю жизнь рыбы-лягушки проводят вдали от суши на максимальных глубинах, а нереститься приходят к берегу. После нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.

Во время отливов кладки нередко обсыхают. Чтобы икринки не погибли, самцы периодически поливают их водой, которую запасают в себе.

Для справки: Рыба-лягушка (Aptocyclus ventricosus) принадлежит к семейству круглоперых, представители которого заселяют холодные воды Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Одна из главных особенностей семейства — грудные плавники в форме диска, работающие как присоски. Благодаря им рыбы-лягушки могут прочно прикрепляться к отвесным подводным скалам, становясь практически незаметными. Рыбы-лягушки, как многие донные и глубоководные рыбы, лишены плавательного пузыря и плавают благодаря невысокой плотности тела. Основной пищей рыб-лягушек являются желетелые — медузы и гребневики.