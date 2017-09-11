Погреться на солнышке хабаровчане смогут ближе к выходным
В первой половине недели ожидается пасмурная погода.
В первой половине недели ожидается пасмурная погода.
В первой половине рабочей недели в Хабаровске ожидается пасмурная погода. Усиливать дискомфорт будет ветер северного направления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— До четверга будет прохладно и дождливо — в город придут холодные воздушные массы. По ночам температура будет находиться в районе 7−9°C, но более высоких показателей уже и не ожидается, так как происходит постепенное выхолаживание. Днем воздух прогреется максимально до 19 °C. Потепление ожидается к концу недели — до 20 °C,
В крае ситуация с погодой аналогичная: дожди и северный ветер.
— Неустойчивая погода ждет жителей региона, но только в первые дни недели. В северных районах по ночам температура будет находиться в пределах от 2 до 7 градусов. В горной местности возможна даже слабоотрицательная температура. Днем ожидается 13−20 °C. Вторая половина недели прогнозируется без осадков, в южных районах температура достигнет также 20 °C, — уточнила Людмила Игнатенко.