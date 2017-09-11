Погреться на солнышке хабаровчане смогут ближе к выходным

— До четверга будет прохладно и дождливо — в город придут холодные воздушные массы. По ночам температура будет находиться в районе 7−9°C, но более высоких показателей уже и не ожидается, так как происходит постепенное выхолаживание. Днем воздух прогреется максимально до 19 °C. Потепление ожидается к концу недели — до 20 °C, юго-восточный ветер сменит северный, 5−10 м/с. К выходным теплая воздушная масса дойдет до нас полностью, и столбики термометра покажут отметку в 20−22°C, — дает прогноз ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.