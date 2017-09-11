Более 41 тысячи приморцев привито от гриппа
В вакцину включены штаммы «свиного» и «гонконгского» гриппа.
В вакцину включены штаммы «свиного» и «гонконгского» гриппа.
На территории Приморья с 1 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа; с нарастающим итогом привито 41 130 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В эпидсезон 2017/2018 в состав вакцины выключены 3 актуальных штамма: вируса гриппа подтипа A (H1N1 — в тяжелых формах вызывал эпидемии гриппа-«испанки», «свиного гриппа»), A (H3N2: одно из известнейших проявлений тяжелой формы — «гонконгский грипп»), а также гриппа типа В.
В рамках национального календаря профилактических прививок, прививки против гриппа получают следующие контингенты: дети старше 6 месяцев, школьники; работники образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сфер; медицинские работники; студенты; граждане старше 60 лет; беременные; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
Для формирования коллективного иммунитета, иммунизация против гриппа должна проводиться своевременно и охват прививками в группах риска должен быть не менее 75%. Оптимальный период проведения прививок с сентября по ноябрь (до начала эпидемического подъема заболеваемости).