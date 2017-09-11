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06:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нам отказали в помощи и чиновники, и бизнес — хабаровский «Амур-поиск»

По словам Сергея Савельева, им даже сказали, что отряд спасателей-добровольцев даже не является социально значимым.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.

Разделить с хабаровским ПСО «Амур-поиск» бремя материальных затрат не хотят ни чиновники, ни бизнес, к которым спасатели обращались за помощью. Мало того, нам отказали в грантовой поддержке, объяснив это тем, что мы не социально значимые, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

Работать добровольцем-спасателем само по себе дело нелегкое, но оно еще и накладное. Один день работы, подсчитал Сергей Савельев, добровольцам обходится в 20−25 тысяч рублей. Пока разделить с ними такую ношу не желают ни государство в лице чиновников, ни бизнес.

— Я года полтора назад подавал на грант по краевой программе, но мне сказали, что «Амур-поиск» не является социально значимым предприятием, и в гранте отказали, — возмущенно говорит он. — Да, мы не собираем памперсы, не собираем деньги на раковых больных, но это же не значит, что мы не социально значимые! Мы просто ищем людей, ищем детей! Мы только за три года выходили на поиски 160 раз!

Полное равнодушие, говорит Сергей Савельев, проявил и крупный бизнес, работающий в Хабаровске.

— Я обратился в «Балтику» — мне отказали. Говорят, в промышленности кризис, пиво никто не пьет. Позвонили в Билайн, попросили хотя бы один номер, «горячую линию», сделать нам бесплатным, так Билайн вообще не счел нужным ответить. Уже два года прошло — ответа нет, — с горечью говорит поисковик. — Обратились в МТС: ребят, нам нужен ноутбук с программами для работы в поле, стоит 25 тысяч рублей, помогите. У нас свой сайт есть, мы на нем опубликуем благодарность вам, скажем, что вы такие молодцы. Сказали, что рассмотрят этот вопрос. Полтора года прошло. И так практически любая организация.

Один-единственный предприниматель, кто не отказал в просьбах спасателям-добровольцам, оказался вовсе не гигантом.

— Это генеральный директор «555» Васильев. Вот он нам помог восстановить нашу машину, которая уже ездить не могла, — рассказал Сергей Савельев.

Вообще помощь, причем и без особых напоминаний, легче всего получить, пока идет поиск. Так, как это было во время поисков Нади Пыжовой, трехлетней девочки, потерявшейся в июне 2017 года в поселке Соцгородок в ЕАО.

— Когда на третьи сутки мы поняли, что нам не на что вывозить людей на поиски, что мы, образно говоря, захлебываемся, мы дали клич, народ начал собирать и привозить бензин. Очень здорово тогда помогли предприниматели Биробиджана, ЕАО, Хабаровского края, — сказал Сергей Савельев.

Получить помощь, когда поиски заканчиваются и нужно приводить в порядок технику — дело архисложное. При этом глава Амур-поиска утверждает, что принципиально не открывает отряду счет в банке — иначе не избежать обвинений в растранжиривании денег.

— Говорят, что у меня вилла чуть ли не на Мальдивах, что я на яхте хожу. Я устал от этих обвинений, — сказал поисковик.

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