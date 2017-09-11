В Челябинске — вспышка энтеровирусов

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на карантин из-за менингита отправлен целый класс школы № 21 после того, как заболевший ученик пришел на линейку в День знаний, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Для остальных школьников введен спецрежим обучения, в школе проводится санобработка. При этом в других школах пока фиксируются единичные случаи заболеваний. Еще хуже обстановка в городских детских садах, где в последнее время на карантин отправились 10% дошкольных учреждений.