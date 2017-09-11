В Челябинске — вспышка энтеровирусов
Сразу в нескольких школах и детских садах Челябинска зафиксирована вспышка энтеровирусных заболеваний.
Сразу в нескольких школах и детских садах Челябинска зафиксирована вспышка энтеровирусных заболеваний.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на карантин
Для остальных школьников введен спецрежим обучения, в школе проводится санобработка. При этом в других школах пока фиксируются единичные случаи заболеваний. Еще хуже обстановка в городских детских садах, где в последнее время на карантин отправились 10% дошкольных учреждений.
По словам врачей, это самая крупная вспышка энтеровирусной инфекции за последние четыре года. Медики просят жителей Челябинска пить только кипяченую воду, чаще мыть руки и при первых симптомах заболевания обращаться к специалистам.