В Уфе начали оказывать услуги по временному присмотру за детьми
Специалисты принимают малышей до трех лет и ребят с инвалидностью до 18 лет.
Специалисты принимают малышей до трех лет и ребят с инвалидностью до 18 лет.
В Советском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям начали принимать детей на временный присмотр и уход. Прием документов уже ведется.
Как объяснили специалисты центра, они готовы присмотреть за малышами до трех лет и за ребятней с инвалидностью до 18 лет.
— Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и
Всех желающих ждут по адресу: улица Цюрупы, 102, (ост. «Центральный рынок»). Вход со двора. Телефон: 273−31−47.