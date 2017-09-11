В Уфе начали оказывать услуги по временному присмотру за детьми

В Советском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям начали принимать детей на временный присмотр и уход. Прием документов уже ведется.

Как объяснили специалисты центра, они готовы присмотреть за малышами до трех лет и за ребятней с инвалидностью до 18 лет.

— Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, — уточнили в пресс-службе администрации Советского района башкирской столицы.