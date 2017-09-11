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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе начали оказывать услуги по временному присмотру за детьми

Специалисты принимают малышей до трех лет и ребят с инвалидностью до 18 лет.

В Советском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям начали принимать детей на временный присмотр и уход. Прием документов уже ведется.

Как объяснили специалисты центра, они готовы присмотреть за малышами до трех лет и за ребятней с инвалидностью до 18 лет.

— Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, — уточнили в пресс-службе администрации Советского района башкирской столицы.

Всех желающих ждут по адресу: улица Цюрупы, 102, (ост. «Центральный рынок»). Вход со двора. Телефон: 273−31−47.

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