Южный Урал поднялся в экологическом рейтинге
Челябинская область поднялась на одну строку в экологическом рейтинге по итогам лета.
Челябинская область поднялась на одну строку в экологическом рейтинге по итогам лета.
Его составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
При составлении списка общественники учитывали данные об экологически значимых событиях, сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей, а также жалобы жителей на горячую линию. За последний год наш регион трижды становился антилидером рейтинга, но сейчас уступил последнюю строчку в нем соседнему Екатеринбургу.
Чуть лучше, чем у нас, ситуация с экологией в Московской, Иркутской, Брянской, Ленинградской, Оренбургской областях, Севастополе, республике Бурятия и других. В лидерах по чистоте — Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край,