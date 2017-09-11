Южный Урал поднялся в экологическом рейтинге

При составлении списка общественники учитывали данные об экологически значимых событиях, сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей, а также жалобы жителей на горячую линию. За последний год наш регион трижды становился антилидером рейтинга, но сейчас уступил последнюю строчку в нем соседнему Екатеринбургу.