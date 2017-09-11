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06:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре Красноярска временно перестанут курсировать троллейбусы

Изменение маршрутов связано с ремонтом электросетей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске 11 сентября изменят схему движения троллейбусов. Такое решение принято в связи с капитальным ремонтом на ул. Карла Маркса от ул. Кирова до ул. Вейнбаума. Там на время отключат контактные сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Так, движение троллейбусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по укороченной схеме:

маршрут № 7 будет осуществлять движение по маршруту «Спортзал — Междугородний автовокзал»; маршрут № 8 будет осуществлять движение по маршруту «Мкрн. Северный — Междугородний автовокзал»; маршрут № 15 будет осуществлять движение в Советском районе по маршруту: «Спортзал — Междугородний автовокзал», в Железнодорожном и Октябрьском районах по маршруту: «БСМП — Железнодорожный вокзал».

Отметим, что изменения будут действовать недолго — с 9:30 до 17:30. Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону 256−84−00.

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