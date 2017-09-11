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07:42 (мск), источник: Om1.ru

По следам «дорожной феи»: омич латал ямы на дорогах

В Омске объявился очередной неравнодушный, пытающийся самостоятельно справиться с ямами.

У Вероники Бобрусь, ставшей известной на всю страну как «дорожная фея», ночью латавшей ямы на дорогах, то и дело появляются последователи. Так, вчера вечером горожане заметили омича, который заделывал выбоину на дороге. Неизвестный мужчина выкладывал в яму смесь из ведра.

Судя по геотегу, дело было на улице Маршала Жукова. Неизвестный сразу же получил от омичей в соцсетях похвалу и прозвище «дорожный фей». Напомним, в Омске «дорожный фей» появляется уже не впервые. Омичи порой не выдерживают плачевного состояния дорог и выходят ремонтировать полотно сами. Так, горожане латали выбоины щебнем, старым асфальтом и битым кирпичом.

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