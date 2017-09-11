Укусившая полицейского авиадебоширка из Красноярского края заплатит штраф

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

30-летнюю жительницу Красноярского края, которая 9 сентября устроила дебош в самолете «Москва-Красноярск», оштрафовали на 1 тыс. рублей. Женщину привлекли к ответственности за хулиганство. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, авиадебоширка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета, который готовился к вылету в аэропорту «Домодедово», она начала вести себя неадекватно. Женщина нецензурно ругалась и кричала.

Капитан корабля и бортпроводники приняли решение снять пассажирку с рейса. Для этого в аэропорт пригласили сотрудников полиции. Когда один из правоохранителей начал выводить ее на улицу, дебоширка его укусила.