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07:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Медведь Памир из красноярского зоопарка развлекал посетителей игрой с конусом

Этот медведь прославился в 2012 году, когда играл с бревном.

В «Роевом ручье» медведь Памир развлекал посетителей игрой с конусом. Двухминутное видео, которое за 3 дня посмотрели более 11 тыс. пользователей Сети, появилось в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Этот медведь прославился в 2012 году, когда играл с бревном. Ролик с его участием тогда набрал более 300 тыс. просмотров. Пользователи интернета его прозвали «мастером кунг-фу». После этого с участием Памира сняли эпизод в художественном фильме.

Медведь родился в 2005 году в екатеринбургском зоопарке. В 2006-ом он прибыл в «Роев ручей». Вид, к которому принадлежит Памир — белокоготный медведь — занесен в Красную книгу.

Такие медведи отличаются меньшими размерами, более светлой, золотистой окраской шерсти и длинными светлыми когтями на лапах. Обитают они в горных лесах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев. Отмечается, что такие медведи никогда не ложатся в спячку.

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