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07:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале ударят морозы

И пройдет снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: УралИнформБюро

Свердловским садоводам стоит поспешить с уборкой урожая. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 11 сентября 2017 года в северных района региона дожди будут перемежаться с мокрым снегом. Днем ожидается всего лишь плюс 5−10 градусов.

В ночь на 12 сентября столбики термометров опустятся до минус 5.

Ночные заморозки ожидаются и в соседнем Прикамье — до минус 3, в Перми — до минус 1.

В Екатеринбурге по ночам будет чуть теплее — от нуля до плюс 5 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до плюс 9 градусов и будет идти дождь. Во вторник и среду — до плюс 11−13, возможны кратковременные осадки.

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