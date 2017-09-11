На Среднем Урале ударят морозы

Источник: УралИнформБюро

Свердловским садоводам стоит поспешить с уборкой урожая. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 11 сентября 2017 года в северных района региона дожди будут перемежаться с мокрым снегом. Днем ожидается всего лишь плюс 5−10 градусов.

В ночь на 12 сентября столбики термометров опустятся до минус 5.

Ночные заморозки ожидаются и в соседнем Прикамье — до минус 3, в Перми — до минус 1.