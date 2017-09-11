На Среднем Урале ударят морозы
И пройдет снег.
И пройдет снег.
Свердловским садоводам стоит поспешить с уборкой урожая. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 11 сентября 2017 года в северных района региона дожди будут перемежаться с мокрым снегом. Днем ожидается всего лишь плюс 5−10 градусов.
В ночь на 12 сентября столбики термометров опустятся до минус 5.
Ночные заморозки ожидаются и в соседнем Прикамье — до минус 3, в Перми — до минус 1.
В Екатеринбурге по ночам будет чуть теплее — от нуля до плюс 5 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до плюс 9 градусов и будет идти дождь. Во вторник и среду — до плюс 11−13, возможны кратковременные осадки.