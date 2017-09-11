Снят ролик о «высланных» из Астаны бездомных
Казахстанский юмористический проект «15 регион» снял ролик про бездомных, по слухам, высланных из Астаны на период ЭКСПО.
Казахстанский юмористический проект «15 регион» снял ролик про бездомных, по слухам, высланных из Астаны на период ЭКСПО.
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На видео ночующие в заброшенных зданиях бродяги получают видеосообщение от своего товарища по несчастью о том, что международная выставка закончилась. Бездомные рады новости до слез.
«Мы идем домой» — разносится над их рядами.
На рубеже весны и лета перед началом ЭКСПО в Казнете циркулировали слухи о принудительном вывозе бродяг из Астаны в соседние регионы — Акмолинскую, Карагандинскую и