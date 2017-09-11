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07:21 (мск), источник: 365info.kz

Снят ролик о «высланных» из Астаны бездомных

Казахстанский юмористический проект «15 регион» снял ролик про бездомных, по слухам, высланных из Астаны на период ЭКСПО.

Источник: 365info.kz

Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

На видео ночующие в заброшенных зданиях бродяги получают видеосообщение от своего товарища по несчастью о том, что международная выставка закончилась. Бездомные рады новости до слез.

«Мы идем домой» — разносится над их рядами.

На рубеже весны и лета перед началом ЭКСПО в Казнете циркулировали слухи о принудительном вывозе бродяг из Астаны в соседние регионы — Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области. Слухи были опровергнуты полицией регионов.

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