Лучшего участкового выбирают в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Жители выбирают лучшего участкового уполномоченного полиции в районных отделах органов внутренних дел. Проголосовать за своего кандидата любой желающий может на сайте краевого управления МВД.

Первый этап конкурса продлится до 20 сентября включительно. По итогам голосования определятся лучшие участковые уполномоченные в районах. После этого жители таким же образом выберут победителя регионального этапа. Лидер голосования примет участие в финале всероссийского конкурса.