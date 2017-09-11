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07:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучшего участкового выбирают в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае начался местный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

Источник: РИА "Новости"

Жители выбирают лучшего участкового уполномоченного полиции в районных отделах органов внутренних дел. Проголосовать за своего кандидата любой желающий может на сайте краевого управления МВД.

Первый этап конкурса продлится до 20 сентября включительно. По итогам голосования определятся лучшие участковые уполномоченные в районах. После этого жители таким же образом выберут победителя регионального этапа. Лидер голосования примет участие в финале всероссийского конкурса.

Сейчас в крае несут службу 460 участковых уполномоченных полиции, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

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