В Новосибирске собираются провести митинг против «мусорной концессии»

Как стало известно «ФедералПресс», члены инициативной группы Олег Викторович, Сергей Дьячков и Юлия Колеватова подали уведомление в мэрию Новосибирска о проведении 26 сентября митинга, цель которого обозначена как «выражение протеста граждан против ряда решений областной власти, заключения от имени области сделок, опасных для области, разорительных для её населения и для областного бюджета».

Заявлено, что митинг будет проводиться с участием музыкальных коллективов, с «использованием звуковой и световой аппаратуры, монтажом сцены». Организаторы митинга заявляют численность участников в 1000 человек, а собраться хотят в центре города — на площади Ленина.