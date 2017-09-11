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08:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске собираются провести митинг против «мусорной концессии»

НОВОСИБИРСК, 11 сентября, ФедералПресс. Новосибирские общественники подали заявку на проведение общегородского митинга против «мусорной концессии».

Как стало известно «ФедералПресс», члены инициативной группы Олег Викторович, Сергей Дьячков и Юлия Колеватова подали уведомление в мэрию Новосибирска о проведении 26 сентября митинга, цель которого обозначена как «выражение протеста граждан против ряда решений областной власти, заключения от имени области сделок, опасных для области, разорительных для её населения и для областного бюджета».

Заявлено, что митинг будет проводиться с участием музыкальных коллективов, с «использованием звуковой и световой аппаратуры, монтажом сцены». Организаторы митинга заявляют численность участников в 1000 человек, а собраться хотят в центре города — на площади Ленина.

Один из членов инициативной группы Дмитрий Холявченко сообщил в социальных сетях, что «митинг против мусорной концессии» намереваются проводить как «общегражданский» и проходить он будет «без партийных флагов и при участии всех здравомыслящих сил новосибирского общества».

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