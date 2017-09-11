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12:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Холода и дожди придут в Новосибирск на неделе

Столбик термометра будет колебаться около отметки +10 градусов, рассказали синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Холода и дожди придут в Новосибирск на неделе, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +17°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит +8°C, днем +14°C, дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +7°C, днем +11°C, дождь.

Ночью в четверг температура составит +7°C, днем +12°C, дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +15°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит +11°C, днем +14°C, дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +9°C, днем +10°C, дождь.

Ночью в четверг температура составит +5°C, днем +10°C, облачно.

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