Холода и дожди придут в Новосибирск на неделе
Столбик термометра будет колебаться около отметки +10 градусов, рассказали синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +10 градусов, рассказали синоптики.
Холода и дожди придут в Новосибирск на неделе, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +17°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит +8°C, днем +14°C, дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +7°C, днем +11°C, дождь.
Ночью в четверг температура составит +7°C, днем +12°C, дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +15°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит +11°C, днем +14°C, дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +9°C, днем +10°C, дождь.
Ночью в четверг температура составит +5°C, днем +10°C, облачно.