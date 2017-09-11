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07:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дом в Хабаровске защитит от вандалов граф Муравьёв-Амурский

К работе над стрит-артом приступили художники Центра прикладной урбанистики.

Новый стрит-арт появится вскоре в центре Хабаровска. Фасад жилого дома на Ленина, 21 украсит граффити с изображением графа Муравьёва-Амурского. По задумке автора эскиза, генерал-губернатор сложит руки в символ «Хабаровск любимый», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня.

Преобразить стену дома на Ленина, 21 художникам предложила управляющая компания. Это не первая инициатива обслуживающей организации. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в арт-объект превратилась арка, ведущая во двор дома № 31 по улице Карла Маркса.

 — Данная управляющая компания обслуживает дома на красных линиях города и уделяет большое внимание содержанию фасадов, которые являются «лицом» центральных улиц, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики города Хабаровска (ЦПУ) Евгений Мишталь. — Им часто приходится закрашивать неприглядные надписи, уродующие стены. Как показала практика, если нанести на них красивые рисунки, наполненные смыслом и местным колоритом, вандалов, желающих оставить на них свои «автографы», становится значительно меньше. Можно сказать, что это такая защита.

Эскиз нового стрит-арта создал дизайнер, архитектор Виталий Кучерявый. Он участвует во многих проектах ЦПУ. Воплощением идеи занимается группа хабаровских художниц под руководством Виктории Тесля. Они планируют завершить работу над изображением в течение недели, если не помешают дожди. Сейчас на стене дома уже видны очертания будущего рисунка.

По словам Евгения Мишталя, это не последний проект в жилых кварталах города. ЦПУ поступают новые предложения от хабаровчан, которые хотели бы украсить свои дома. Сейчас в моду входят рисунки на металлических дверях, ведущих в подъезды. Так, в одном из дворов краевого центра появились «двойники» дальневосточных птиц, которыми художники украсили разрушенную лестницу на улице Тургенева. Стоимость подобного «коммунального» арта составляет от 5 до 20 тыс рублей.

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 Дом в Хабаровске защитит от вандалов граф Муравьёв-Амурский
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