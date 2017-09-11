Дом в Хабаровске защитит от вандалов граф Муравьёв-Амурский
К работе над
К работе над
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Преобразить стену дома на Ленина, 21 художникам предложила управляющая компания. Это не первая инициатива обслуживающей организации. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в
— Данная управляющая компания обслуживает дома на красных линиях города и уделяет большое внимание содержанию фасадов, которые являются «лицом» центральных улиц, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики города Хабаровска (ЦПУ) Евгений Мишталь. — Им часто приходится закрашивать неприглядные надписи, уродующие стены. Как показала практика, если нанести на них красивые рисунки, наполненные смыслом и местным колоритом, вандалов, желающих оставить на них свои «автографы», становится значительно меньше. Можно сказать, что это такая защита.
Эскиз нового
По словам Евгения Мишталя, это не последний проект в жилых кварталах города. ЦПУ поступают новые предложения от хабаровчан, которые хотели бы украсить свои дома. Сейчас в моду входят рисунки на металлических дверях, ведущих в подъезды. Так, в одном из дворов краевого центра появились «двойники» дальневосточных птиц, которыми художники украсили разрушенную лестницу на улице Тургенева. Стоимость подобного «коммунального» арта составляет от 5 до 20 тыс рублей.