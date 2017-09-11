Пианист Денис Мацуев: «я могу определить ноту двигателя самолета»
В 2016 году российский пианист Денис Мацуев отыграл 264 концерта. В интервью
В 2016 году российский пианист Денис Мацуев отыграл 264 концерта. В интервью
Алина Исаченко для bbcrussian.com.
«Я знаю, что произойдет в этот день в 2022 году», — говорит российский пианист Денис Мацуев, описывая свой плотный график.
В прошлом году он отыграл 264 концерта, а в начале сентября выступил на ежегодном фестивале классической музыки
В интервью Русской службе
«Меня лечит сцена»
Не могу сказать нет, когда меня приглашают на концерт.
Это сибирская черта. Поэтому у меня такой загруженный график. Если физически могу приехать на выступление, непременно делаю это.
Прийти в себя после долгих перелетов помогает сцена, которая обладает чудодейственным эффектом. Это место, где я черпаю энергию и вдохновение.
Даже если неважно себя чувствую, достаточно выйти на сцену и тут же начинаю ощущать ее лечебное свойство. Я называю это «сценотерапией».
«Я могу играть музыку без рояля, глядя на ноты во время полета».
Я люблю самолеты. Это место, где я провожу большую часть времени.
Я могу определить ноту двигателя самолета. Например, Boeing при взлетной скорости 240 км/ч дает ноту ми бемоль второй октавы.
В самолетах я научился спать и репетировать. Я могу играть музыку без рояля, глядя на ноты во время полета.
В определенный момент меня заинтересовал процесс взлета, посадки, скорости. Я могу определить ноту двигателя самолета. Например, Boeing при взлетной скорости 240 км/ч дает ноту
Если слышу «ре» — немного волнуюсь, так как знаю, что эта нота здесь звучать не должна.
«Мой дом — Иркутск, и никак иначе»
Главным источником энергии для меня остается родной Иркутск, где я выступаю на фестивалях два раза в год.
Атмосфера в кругу близких людей, старых друзей, природа Байкала с ее воздухом, тайгой, кедром, сиренью и омулем — это допинг, который заряжает меня на полгода. Я не могу жить без этого.
По моей инициативе был создан музыкальный фестиваль ["Звезды на Байкале"] в Иркутске, чтобы иметь возможность показать многочисленным
Атмосфера в кругу близких людей, старых друзей, природа Байкала с ее воздухом, тайгой, кедром, сиренью и омулем — это допинг, который заряжает меня на полгода.
Здесь побывали самые знаменитые мэтры оркестра — Валерий Гергиев, Виктор Спиваков, Юрий Башмет и даже израильский дирижер Зубин Мета.
Каждый раз, когда ко мне приезжает известный музыкант, я веду его в настоящую русскую баню и лично отпариваю, после чего мы ныряем в холодный Байкал. Это стало ритуалом.
Байкал — это самое гениальное место на земле. Озеро мгновенно снимает усталость, невероятно заряжает.
«Сибирские пельмени в Нью-Йорке»
Я человек домашний. И ностальгический. С теплотой вспоминаю время в Иркутске, где я жил до 15 лет, пока мы с семьей не переехали в Москву.
Дирижер Петренко: Шостакович слушается как триллер Стравинский в Южной Африке: как музыка победила апартеид Гергиев о прочтении Вагнера и мире на Кавказе.
В Иркутске у меня сохранилась квартира, где все осталось как прежде: от детских игрушек до кровати с периной, на которой я засыпаю за пару секунд.
Для меня сибиряки — отдельная национальность, непохожая на другие. Где бы я ни играл — в
Очень люблю сибирскую кухню. Знаменитые шаньги [сибирские пироги] с брусникой и черемухой, пельмени.
Помню, в одно из выступлений в
Оказалось, что родители захотели сделать мне сюрприз, сбегали в магазин и налепили пельменей по традиционному рецепту. Что может быть теплее таких поступков родных людей?
«В газетах писали, что мы завоевали НАТО»
Своим переездом в Москву я обязан организации «Новые имена» и ее руководителю Иветте Николаевне Вороновой, которая в начале 90-х ездила по всей России в поисках молодых талантов.
Иветта Николаевна не имела отношения к музыке, но обладала сильным чутьем и даром предвидения — что из молодых ребят, или «моих кисок », как она нас называла, вырастут настоящие артисты. Она не ошиблась. Большинство моего поколения из «Новых имен» стали известными музыкантами.
С программой мы объездили около 40 стран, побывали в культурных и политических центрах.
Мы несколько раз выступали в Организации Объединенных Наций в
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В начале каждого концерта мы исполняем ритуал: разжигаем свечу внутри чаши из гжели, которая символизирует семейный очаг.
Помню, как свечу разжигал почетный гость концерта, генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер.
На следующий день брюссельские газеты пестрили заголовками: «Русские завоевали НАТО» — с фотографией молодых музыкантов на сцене, на что Вернер ответил: «Против такого завоевания мы не против».
Миссия выпускников «Новых имен» и моя лично — помочь новому поколению талантливых ребят. Это завет Иветты Николаевны. Речь идет не только о музыкальных уроках — важна человеческая помощь, воспитание.
Неважно где мы живем — в России, Японии или Австралии, мы съезжаемся со всего мира, чтобы дать
«В России на концерты ходит молодежь»
У меня часто спрашивают: что вы можете сказать хорошего о России за последние двадцать лет?
Я считаю — это рождение нового поколения публики, которая посещает концерты классической музыки, чего нет в большинстве стран мира.
На любом концерте в России половина зрительского зала — молодые ребята, в то время как в Англии и Европе это люди за 50.
На этот показатель обращают внимание европейские фестивали музыки, которые задаются вопросом — что будет через 15 лет?
«На ритуалы перед концертом у меня нет времени».
У меня нет ритуала перед выступлением. Это невозможно, учитывая, что иногда вбегаешь на сцену за пару минут до начала концерта.
Бывает, что теряется багаж, как это случилось в Лондоне. Я тогда играл с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского в
Тут же нашлась белая рубашка, у
«Я чувствую зал с первых секунд»
Управлять зрителями — это искусство. Это состояние, которое вводит в транс. Особенно во время пауз, когда ощущаешь мертвую тишину многотысячного зала.
Каждое выступление — это импровизация. На сцене происходит волшебство. Перед артистом стоит нелегкая задача — передать через душу и нутро мысли, которые вложил композитор в произведение много лет назад. Это большая ответственность.
Классическая музыка — это терапия. Возможность отойти от плохих новостей, сыплющихся из интернета, или неприятностей в семье. Это очищение от мирового безумства.
Во время выступления я чувствую зал с первых секунд. Управлять зрителями — это искусство. Это состояние, которое вводит в транс. Особенно во время пауз, когда ощущаешь мертвую тишину многотысячного зала. В такие моменты чувствуешь, насколько установлен контакт с публикой. И дело здесь не в криках «Браво» или аплодисментах.
Для меня играть сонату Шуберта или посвящение Шумана — это делиться личным чувством, как с близким человеком. Каждый зритель на протяжении двух часов концерта должен стать этим близким человеком. Ты должен добиться этого.
Родители научили меня черпать из критики то, что поможет измениться к лучшему. А не просто слушать лесть или критику ради критики. Поэтому я всегда общаюсь с людьми, которые говорят правду.
Родители научили меня черпать из критики то, что поможет измениться к лучшему. А не просто слушать лесть или критику ради критики. Поэтому я всегда общаюсь с людьми, которые говорят правду.
Главный критик для меня — это папа и публика. Папа — это мой педагог, который с трех лет сидит со мной за инструментом. Критикует меня нещадно и беспощадно. Родители знают мои возможности.
«В свободное время я играю в футбол»
График моих выступлений распланирован на следующие пять лет. Я знаю, что произойдет в этот день в 2022 году.
Когда у меня есть свободное время, я играю в футбол. Даже недавно получил небольшую травму. В Москве есть команда актеров и музыкантов, играем против ветеранов футбола.
У нас происходит серьезная мужская борьба, хоть мы и понимаем, что стоит быть осторожнее, всем нужно выходить на сцену.
Я не отдыхаю. Мне сложно представить себя лежащим неделю на пляже. По складу темперамента я не могу сидеть на одном месте, поэтому отдых — это скорее всего движение, спорт, путешествие. Конечно, если нет концерта, что бывает крайне редко.