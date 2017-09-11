Заксобрание Иркутской области поддержало издание книги о Святителе Иннокентии

Законодательное собрание Иркутской области поддержало издание книги Изяслава Лившица «Жива Россия Иннокентия заслугой» о Святителе Иннокентии. Книга издана к юбилейным мероприятиям при финансовой поддержке депутатов парламента, также несколько экземпляров были переданы в колу поселка Анга на малой родине Святителя. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка вручил руководству культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) и гостям торжественных мероприятий, посвященных 220-летнему юбилею Святителя и 40-летнему юбилею со дня его канонизации, экземпляры книги Изяслава Лившица «Жива Россия Иннокентия заслугой». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЗС.

Книга состоит из нескольких разделов. Начинается она с поэмы «Жива Россия Иннокентия заслугой» о жизненном пути Святителя, далее следует житийная история святого. Следующие главы посвящены биографии Святителя, также в книге есть главы о достижениях Иннокентия (Вениаминова) в просветительской, научной и миссионерской деятельности, о его канонизации, о храмах, построенных в его честь в России и за рубежом.

«Для нас очень важно сохранить память об этом великом человеке, нашем земляке. Нам предстоит узнать еще много о его жизни, но даже те факты, которые известны сегодня, открывают грандиозный масштаб его личности», — подчеркнул Сергей Брилка.

Святитель Иннокентий был не только миссионером, религиозным деятелем, но и ученым, просветителем и государственником.

Напомним, что глава Приангарья Сергей Левченко выразил надежду, что культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия возведен не только на десятилетия, но и на столетия. Об этом губернатор упомянул во время торжественной церемонии открытия комплекса в поселке Анга Качугского района 8 сентября. Мероприятие посвящено 220-летнему юбилею и 40-летию канонизации святителя.