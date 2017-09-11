Заксобрание Иркутской области поддержало издание книги о Святителе Иннокентии
Несколько экземпляров переданы в школу поселка Анга на малой родине Святителя.
Несколько экземпляров переданы в школу поселка Анга на малой родине Святителя.
Законодательное собрание Иркутской области поддержало издание книги Изяслава Лившица «Жива Россия Иннокентия заслугой» о Святителе Иннокентии. Книга издана к юбилейным мероприятиям при финансовой поддержке депутатов парламента, также несколько экземпляров были переданы в колу поселка Анга на малой родине Святителя. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка вручил руководству
Книга состоит из нескольких разделов. Начинается она с поэмы «Жива Россия Иннокентия заслугой» о жизненном пути Святителя, далее следует житийная история святого. Следующие главы посвящены биографии Святителя, также в книге есть главы о достижениях Иннокентия (Вениаминова) в просветительской, научной и миссионерской деятельности, о его канонизации, о храмах, построенных в его честь в России и за рубежом.
«Для нас очень важно сохранить память об этом великом человеке, нашем земляке. Нам предстоит узнать еще много о его жизни, но даже те факты, которые известны сегодня, открывают грандиозный масштаб его личности», — подчеркнул Сергей Брилка.
Святитель Иннокентий был не только миссионером, религиозным деятелем, но и ученым, просветителем и государственником.
Напомним, что глава Приангарья Сергей Левченко выразил надежду, что
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что заключительные мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломенского и 40-летию со дня его канонизации, проходят в Иркутской области. Сквер и памятник святителю, переданный в дар городу и Иркутской митрополии от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открыты в областном центре. По словам депутата Государственной Думы Сергея Тена, святитель Иннокентий — пример служения и исторического подвига на ниве просвещения.