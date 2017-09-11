В Красноярске на два месяца отключат цифровое телевещание

Российская телевизионная и радиовещательная сеть приступила к заключительному этапу цифровизации региона. Начался монтаж специального оборудования, который позволит поднять цифровой сигнал на спутник. В связи с этим в Красноярске иногда из эфира будут пропадать региональные врезки.