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07:53 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске на два месяца отключат цифровое телевещание

Цифровое телевидение идёт по краю.

Источник: Вести - Красноярск

Российская телевизионная и радиовещательная сеть приступила к заключительному этапу цифровизации региона. Начался монтаж специального оборудования, который позволит поднять цифровой сигнал на спутник. В связи с этим в Красноярске иногда из эфира будут пропадать региональные врезки.

Первое отключение уже произошло. Программа «Вести. Красноярск» в краевом центре вернётся в эфире сегодня вечером. Телезрители, у которых дома кабельное телевидение, никаких изменений не почувствуют.

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