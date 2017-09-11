Приморские синоптики рассказали о том, как будет двигаться тайфун «Талим»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Внимание приморских синоптиков сейчас приковано к тропическому шторму «Талим», который в данный момент надвигается на Тайвань. По некоторым прогностическим прогнозам стихия уже на следующей неделе может обрушиться на Приморье, но как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета, однозначно говорить, повлияет ли «Талим» на погоду в Приморье пока рано.

Тропический шторм «Талим» сейчас находится в западной части Тихого океана и постепенно смещается в западном, северо-западном направлении. 14 сентября уже в стадии тайфуна он выйдет на Тайвань. После чего он направится на южный Китай, ориентировочно 16 сентября он выйдет в район Шанхая, к этому моменту он потеряет свою силу, превратившись в тропическую депрессию. В дальнейшем ожидается, что он повернет на Японию.

«Предполагается, что 19—20 сентября он будет уже близко к Приморскому краю, но согласно многим прогностическим моделям, на край он влияния не окажет. Однако все это очень долгосрочные прогнозы. До 19 сентября еще больше недели, пока точно спрогнозировать что-то сложно», — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.