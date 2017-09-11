Приморские синоптики рассказали о том, как будет двигаться тайфун «Талим»
В Примгидромете внимательно следят за его траекторией (КАРТА).
В Примгидромете внимательно следят за его траекторией (КАРТА).
Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.
Внимание приморских синоптиков сейчас приковано к тропическому шторму «Талим», который в данный момент надвигается на Тайвань. По некоторым прогностическим прогнозам стихия уже на следующей неделе может обрушиться на Приморье, но как рассказали ИА PrimaMedia в
Тропический шторм «Талим» сейчас находится в западной части Тихого океана и постепенно смещается в западном,
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